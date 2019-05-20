Авиакомпанию "РусЛайн" снова оштрафовали за задержки рейсов на 100 тыс. рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Суд в Москве снова оштрафовал авиакомпанию "РусЛайн" на 100 тыс. рублей за задержки рейсов в аэропорту Белгорода. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В январе 2019 года авиакомпанией "РусЛайн" задержано более чем на 3,5 часа отправление двух авиарейсов из международного аэропорта Белгород по маршруту Белгород - Москва", - сказала Короткова.

Причиной задержек стала неисправность воздушных судов и их позднее прибытие, при этом резервные воздушные суда авиакомпанией в обоих случаях не предоставлены. В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией"). "Постановлением мирового судьи судебного участка № 404 района Коптево Москвы авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - добавила представитель ММТП.

В прошлом году авиакомпания "РусЛайн" уже была оштрафована на 120 тыс. рублей за задержки четырех авиарейсов.