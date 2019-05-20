Шефчович заявил о необходимости "коммерчески разумных объемов" транзита газа через Украину

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что приложит все усилия для того, чтобы состоялись трехсторонние переговоры между РФ, ЕС и Украиной по транзиту газа и был подписан договор "о коммерчески разумных" объемах транзита газа из России через территорию Украины.

"Вы знаете, что до конца года заканчивается действие договора между "Нафтогазом" и "Газпромом", - сказал он на брифинге в Киеве. В связи с эти Шефчович заявил о готовности "приложить все усилия, чтобы начать трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС".

Речь, по его словам, "идет не только о том, чтобы пройти зимний период, а о том, чтобы добиться нового договора между компаниями и обеспечить коммерчески разумные объемы прокачки газа из России в ЕС через Украину". Он также назвал важным, чтобы транзитный механизм основывался "на лучших практиках Европейского союза".

"Я сейчас веду переговоры о том, где эти переговоры могут состояться", - уточнил он.

Ранее в понедельник европейский источник сообщил ТАСС, что Шефчович, находящийся в Киеве на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, проводит в Киеве встречи с представителями команды нового президента и с премьер-министром Владимиром Гройсманом, предлагая рассмотреть проведение в кратчайшие сроки новой трехсторонней министерской встречи по газу для обсуждения вопросов транзита после 2019 года, когда истечет действующий контракт с "Газпромом".

Европейский чиновник подчеркнул, что в Брюсселе "понимают сложности предстоящего после объявления внеочередных парламентских выборов политического цикла на Украине, однако считают решение вопроса транзита газа неотложным" и не могут допустить "даже кратковременного прерывания транзита газа через Украину в 2020 году".

Газовые переговоры

Действие договора о транзите газа из РФ в ЕС по территории Украины истекает 31 декабря 2019 года. Последняя трехсторонняя министерская встреча в Брюсселе по заключению нового договора с участием России, Украины и Еврокомиссии прошла 21 января в Брюсселе. Результатов она не принесла. Россия предложила продлить контракт на действующих условиях. Евросоюз - сделать украинскую ГТС частью более крупного проекта по поставкам газа из Центральной Азии в Европу.

Киев сразу же отказался от российского предложения, но обещал изучить европейский вариант. При этом руководство "Нафтогаза" продолжает обвинять Москву в том, что та хотела бы с окончанием действия нынешнего договора вообще остановить транзит газа через территорию Украины. В ответ руководство РФ неоднократно заявляло, что, несмотря на строительство других газопроводов в Европу, в частности, "Северного потока -2", транзит через Украину может быть сохранен, если предлагаемые Киевом условия "будут конкурентными".