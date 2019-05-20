Эксперт: в РФ нет необходимости локализовать оборудование для альтернативной энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Производство оборудования для солнечной и ветроэнергетики не нуждается в локализации в России, вместо этого лучше увеличить инвестиции в ремонт тепловых сетей. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

"Страны, где производится это оборудование, в первую очередь Китай, если мы говорим про солнечную энергетику, они будут все равно существенно дешевле нашего и существенно качественней. Для России - это некритическая инфраструктура, которая должна производиться в нашей стране. То же самое хочу сказать про ветропарки", - отметил он.

По словам Федорова, высокий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) для ветровой станции - это около 27%. "То есть станция в состоянии всего 27% времени находиться в работе. Под эту станцию необходимо держать маневренные энергоблоки 100% мощности, то есть вы построили 200 МВт, должно быть зарезервировано 200 МВт, и в любой момент времени они должны развернуться", - сказал он.

Федоров считает, что в России теплоэнергия имеет большую социальную значимость, нежели электроэнергия. "Мы прекрасно знаем состояние тепловых сетей в значительном количестве субъектов РФ. Поэтому, мне кажется, что упор сейчас надо сделать на теплосетевую инфраструктуру, потому что она нуждается в больших инвестициях", - заключил он.

"Газпром энергохолдинг" владеет контрольными пакетами акций ПАО "Мосэнерго", ПАО "МОЭК", ПАО "ТГК-1" и ПАО "ОГК-2". В состав группы входит свыше 80 электростанций установленной мощностью порядка 39 ГВт (электрическая) и 71,2 тыс. Гкал/ч (тепловая) - порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики.