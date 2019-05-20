"Русэнергосбыт" и РЖД продолжат сотрудничество в поставках электроэнергии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Русэнергосбыт" продолжит поставки электроэнергии в адрес РЖД, речи о прерывании отношений между компаниями нет. Об этом сообщил ТАСС президент "Русэнергосбыта" Михаил Андронов.

"Мы даже продлили совместный договор, поэтому ни о каком прерывании отношений с ними речи не идет", - сказал он, отвечая на вопрос, как планы РЖД на прямые закупки электроэнергии с рынка повлияют на выручку "Русэнергосбыта".

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что РЖД планируют перейти на прямые закупки электроэнергии для новых объектов. Сообщалось также, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии РЖД участия в ассоциации НП "Совет рынка".

Компания, не входящая в ассоциацию "Совет рынка", не может совершать сделки по покупке и продаже электроэнергии на оптовом рынке.