Департамент стратегических проектов появится в Минстрое

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Департамент стратегических проектов заменит в Минстрое России департамент городской среды. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Меняется функционал, из-за этого было изменено название департамента городской среды", - пояснили в министерстве.

Деятельность департамента стратегических проектов будет направлена на реализацию федеральных проектов по переселению из аварийного жилищного фонда, формированию комфортной городской среды, обеспечению чистой питьевой водой, реализации программ капремонта общего имущества многоквартирных домов. Дополнительное внимание уделят нормированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Департамент возглавит Михаил Гилев, до этого руководивший департаментом ЖКХ.

Также в Минстрое сообщили, что департамент ЖКХ будет преобразован в департамент развития жилищно-коммунального хозяйства. Его возглавит Светлана Никонова, которая до работы в Минстрое занимала руководящие должности в крупных энергокомпаниях, а также в управлении регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам.

Оба департамента начнут деятельность с 20 мая. Соответствующий приказ Минстроя России подписал глава ведомства Владимир Якушев. Курировать работу обоих департаментов будет замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.