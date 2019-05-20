Ростовская область планирует расширять экспортные связи с Китаем в сфере АПК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Предприятия аграрно-промышленного комплекса Ростовской области будут расширять экспортные связи с Китаем. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального правительства по итогам участия представителей местного бизнеса и органов власти в международной выставке SIAL China 2019.

"Центральной повесткой всех переговоров стало укрепление и рост перспектив расширения торговых отношений между странами. Главным результатом стало достижение соглашения о готовности повышения доли Ростовской области в экспорте в Китай", - сказал собеседник агентства. По его словам, потенциальные китайские торговые партнеры проявили особый интерес к крупам, растительному маслу и кондитерским изделиям.

В частности, как отметили в пресс-службе, представителями "Азовской кондитерской фабрики" была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве с сетью китайских автозаправок, насчитывающей порядка 18 тыс. станций по всей стране. Кроме того, фирма "Маяк" получила 5 коммерческих заявок на поставку круп в Китай, а также в Бангладеш, Пакистан и Азербайджан. Также в рамках мероприятия Региональная лизинговая компания Ростовской области рассмотрела несколько наиболее востребованных предложений по поставке оборудования для предприятий региона.

В свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский заметил, что областные предприятия участвовали в международной выставке именно для расширения масштабов совместной деятельности. "Высокие оценки качества представленной на выставке продукции только подтверждают, что в дальнейшем уровень товарооборота продолжит рост", - сказал он, напомнив, что по итогам прошлого года объем товарооборота между регионом и Китаем составил $481 млн. При этом, как пояснил министр, по итогам 2018 года Китай также вошел в число крупнейших торговых партнеров региона, заняв долю в 19,5% в структуре импорта.

В пресс-службе напомнили также, что SIAL China проводится с 1999 года, являясь ведущей в Азии и одной из крупнейших в мире выставок, посвященных продуктам питания, безалкогольным напиткам, а также специализированному оборудованию. В этом году мероприятие прошло в Шанхае с 14 по 16 мая. В его работе приняли участие свыше 3 тыс. представителей профильных компаний из более чем 60 стран.

