РБК: производители предупредили о росте цен на детское питание и соки из-за маркировки

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Введение маркировки для детского питания, соков и безалкогольных напитков приведет к росту цен на эту продукцию. Письма с соответствующим предупреждением направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву руководители ассоциации "Русбренд", а также Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Российского союза производителей соков, пишет в понедельник РБК .

"Введение маркировки приведет к росту цен на детское питание, соки и газировку, предупреждают производители", - отмечается в публикации.

Детское питание и безалкогольные напитки ранее были включены правительством РФ в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.

По оценке "Русбренда", дополнительные расходы для потребителей из-за введения маркировки детского питания составят около 500 рублей в месяц на ребенка до полутора лет, а общие затраты производителей на организацию системы маркировки достигнут 13,5 млрд рублей. При этом необходимости в маркировке детского питания в ассоциации не видят: представитель "Русбренда" заявил РБК, что рынок находится под контролем государственных органов, а случаев контрафакта не выявлялось.

По мнению союзов производителей безалкогольных напитков и соков, введение маркировки этой продукции не имеет оправданий "с экономической и операционной точек зрения" и обойдется производителям в 30-40 млрд рублей. Сопоставимую сумму придется потратить на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, предупредили в организациях.

"Корректные цифры по инвестициям можно назвать лишь после проведения отраслевых тестирований и изучения производств, другие оценки являются надуманными", - прокомментировал ТАСС представитель Центра развития перспективных технологий, являющегося оператором системы маркировки.

О маркировке

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2016 года введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начнется маркировка лекарств.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) является оператором маркировки в России. Он создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру. ЦРПТ является совместным проектом ЮСМ ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (25%) и "Элвис-Плюс групп" (25%).