Медведев посетит Воронеж, где обсудит госпрограмму развития села

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит во вторник Воронеж, где проведет заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Как сообщили в пресс-службе кабмина, участники заседания обсудят основные направления разработки государственной программы РФ по комплексному развитию сельских территорий.

В мероприятии примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, представители органов исполнительной власти, главы регионов, руководители профильных предприятий и организаций.

Глава кабмина также примет участие в форуме сельских депутатов партии "Единая Россия" и проведет прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии.

Кроме того, Медведев посетит ряд социальных объектов Воронежской области и проведет встречу с губернатором области Александром Гусевым.

Госпрограмма развития села

Президент России Владимир Путин поручил ранее правительству в срок до 1 июня 2019 года разработать и утвердить государственную программу РФ по развитию сельских территорий. В проекте этого документа его основными целями определены сохранение доли сельского населения в общей численности населения РФ на уровне не менее 25,3% к 2025 году, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% к 2025 году, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50% к 2025 году.

Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов ("Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств", "Благоустройство сельских территорий", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях") и трех ведомственных целевых программ ("Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий", "Информационно-методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий", "Современный облик сельских территорий").

Форум сельских депутатов

Участники форума сельских депутатов обсудят вопросы социального развития села и проект государственной программы развития сельских территорий. Как сообщили в пресс-службе "Единой России", участие в обсуждении примут более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи, соцработники. Также в дискуссии примут участие секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор партийного проекта "Российское село" Владимир Плотников и другие. На форуме пройдут три панельные дискуссии: "Развитие жилищного строительства на сельских территориях", "Содействие занятости сельского населения" и "Современный облик сельских территорий".