"ВТБ страхованию" грозит штраф до 500 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комиссия ФАС России признала рекламу продукта страхования здоровья детей компании "ВТБ Страхование" нарушающей закон о рекламе, говорится в сообщении ведомства.

Флаеры со спорной рекламой распространялись в отделениях банка ВТБ в августе - ноябре 2018 года. С жалобой на рекламу в ФАС обратился гражданин. На флаере содержалась надпись "Могу все!+. Страхование здоровья детей старше одного года и младше 18 лет", а также изображение ребенка, идущего по верхней перекладине качелей.

"В рекламе несовершеннолетний показан в опасной ситуации, побуждающей к совершению действий, которые представляют угрозу его жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью", - говорится в сообщении ФАС.

Члены экспертного совета службы пришли к выводу, что выражение "Могу все!" в спорной рекламе воспринимается как утверждение о возможности совершения ребенком любых действий, в том числе опасных для его здоровья.

Рекламодателю ООО СК "ВТБ Страхование" - выдано предписание об устранении нарушения, отмечается в сообщении ФАС. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. "Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.