ОЭСР прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила в силе свой мартовский прогноз относительно роста реального ВВП РФ, предсказав его на уровне 1,4% в 2019 году. Соответствующие данные были опубликованы на сайте организации во вторник.

В марте организация предрекала ухудшение показателей и прогнозировала рост экономики на уровне 1,4%. В графике на сайте сейчас также указана цифра в 1,4%, хотя в текстовой таблице значится 1,38%.

Согласно новому графику, в 2020 году эксперты ожидают улучшения роста российской экономики на уровне 2,1% (2,07% в текстовой таблице), хотя в марте прогнозировали лишь 1,5%.

В новость была внесена правка (13:33 мск) - передается в связи с изменением информации на сайте организации.