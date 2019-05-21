Венесуэла надеется как можно скорее перенести офис PDVSA в Москву

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Каракас работает над вопросом скорейшего переноса европейского офиса нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции посол республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, отвечая на вопрос ТАСС.

"Дат еще нет, но работы идут усилено. Нужно выполнить необходимые шаги, чтобы открыть в РФ коммерческий офис. Работаем, чтобы это было сделано очень быстро, потому что от этого зависит нормальная деятельность PDVSA в Европе и Азии. Там буду сосредоточены не прежние, а другие задачи, о которых будет сказано, когда мы откроем этот офис", - сказал он.

О решении венесуэльского руководства перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву сообщила в начале марта исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Долг перед РФ

Власти Венесуэлы располагают планом по выполнению долговых обязанностей перед Россией и не видят проблем с осуществлением следующего платежа.

"Не видим проблем, - сказал посол республики в РФ, отвечая на вопрос, не возникнут ли у Венесуэлы трудности с выплатой запланированного на осень платежа по долгу. - Мы можем сказать, что у нас есть план по выполнению наших обязанностей перед Россией".

Ранее сообщалось, что предыдущий платеж на $100 млн, который должен был поступить в марте, Венесуэла осуществила в середине апреля, тем самым уложившись в срок, когда могла заплатить без штрафов.