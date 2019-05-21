Саратовский губернатор запретил покупать BMW подведомственному предприятию правительства

САРАТОВ, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил отменить аукцион на закупку автомобиля BMW стоимостью 7,8 млн рублей для подведомственного правительству предприятия, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

Ранее АО "Облкоммунэнерго", учредителем которого является комитет по управлению имуществом правительства области, объявило аукцион на закупку BMW для собственных нужд. В техзадании говорилось, что автомобиль должен быть оснащен спортивным рулем, развлекательной системой для пассажиров, телевизором и т. д. Цена контракта составляет 7,8 млн рублей.

"Губернатор поручил министру-председателю комитета по управлению имуществом области Дмитрию Алексееву принять меры по отмене аукциона, объявленного АО "Облкоммунэнерго" на покупку дорогостоящего легкового автомобиля. Данное указание было дано в целях недопущения неоправданных расходов предприятия, учрежденного правительством Саратовской области", - сообщили ТАСС в пресс-службе, добавив, что сам Радаев считает "непозволительным шагом допускать подобные траты в непростой экономической ситуации".