ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типа

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк России не считает, что нужно отказываться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет. Необходимо найти баланс привлекательности обоих типов ИИС, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР.

"Мы видим, что должны развиваться ИИС второго типа, где, действительно, инвестиции являются более долгосрочными, поэтому нам нужно найти баланс. Никто не говорит о том, что нужно отказываться, позиция ЦБ такая, от ИИС первого типа <...> Но мы хотели бы, чтобы ИИС второго типа были бы более интересными", - сказала глава ЦБ.

Также Набиуллина добавила, что пока "ИИС первого уровня привлекательны, потому что дают большую маржу в краткосрочном периоде". А отрасль, по словам главы ЦБ, во многом сейчас ориентирована именно на краткосрочные выводы и большую маржинальность.

Ранее во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что необходимо постепенно отказаться от индивидуальных инвестиционных счетов первого типа. По словам Моисеева, такая дискуссия уже ведется. Помимо этого, отказ от ИИС первого типа должен сопровождаться усовершенствованием и улучшением для граждан, использующих ИИС второго типа.

Согласно данным Мосбиржи, общее количество счетов ИИС на начало апреля достигло 721 тыс.