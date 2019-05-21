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Медведев прибыл в Воронеж, где обсудит госпрограмму развития села

Премьер-министр также примет участие в форуме сельских депутатов партии "Единая Россия"

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Воронеж, где проведет заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Как сообщили в пресс-службе кабмина, участники заседания обсудят основные направления разработки государственной программы РФ по комплексному развитию сельских территорий.

В мероприятии примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, представители органов исполнительной власти, главы регионов, руководители профильных предприятий и организаций.

Глава кабмина также примет участие в форуме сельских депутатов партии "Единая Россия". Кроме того, Медведев посетит ряд социальных объектов Воронежской области и проведет встречу с губернатором области Александром Гусевым.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТопилин, Максим АнатольевичГордеев, Алексей ВасильевичРоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичПатрушев, Дмитрий Николаевич
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