КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 62 млн человек воспользовались услугами портала "Работа в России" с момента его запуска в 2015 году. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания "Professional update: образовательная экосистема для человека новой экономики".

"К этому сайту ["Работа в России"] за период его существования обратились 62 млн человек. И очень многие благодаря информации, предоставленной на этом ресурсе, получили и приобрели новую профессию", - сообщила Голикова в рамках финала VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

По ее словам, "из статичного информационного ресурса" он сегодня превращается в интерактивный ресурс, "который дает возможность пройти профподготовку, который работает уже вместе с Worldskills.

Портал "Работа в России" является государственной базой вакансий, в которой собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны. Сейчас на портале представлено порядка 1,4 млн вакансий, в том числе более 80 тыс. для инвалидов.

Соревновательная часть VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" проходит в Казани с 21 по 23 мая. Церемония закрытия намечена на 24 мая, она пройдет в "Татнефть-Арене". Чемпионат пройдет по 92 компетенциям, в нем примут участие 1519 конкурсантов из 85 субъектов РФ, 164 конкурсанта из 23 стран мира, 1569 экспертов, 1800 волонтеров.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, реализуемое в РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.