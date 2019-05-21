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Северный Кавказ

Вывод бизнеса из тени легализовал 37 тыс. рабочих мест в Дагестане в 2018 год

Глава республики Владимир Васильев, призвал представителей бизнеса выйти из тени и работать законно

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Вывод бизнеса из тени в Дагестане в 2018 году позволил легализовать более 37 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил во вторник глава республики Владимир Васильев на совещании с руководителями органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти региона.

"Более 37 тыс. рабочих мест у нас за прошлый год вышли из тени", - сказал Васильев, добавив, что данная работа продолжается.

Глава региона отметил необходимость создания высокотехнологичных рабочих мест, с которыми в республике "на сегодня сложно".

Руководство Дагестана в 2018 году призвало представителей бизнеса, занятых в сфере реализации горюче-смазочных материалов, представителей рынков и банкетных залов, а также предприятия по производству кирпича и газобетонных блоков выйти из тени и работать законно. В противном случае, как отметил Васильев, "будет жесткая работа в отношении нарушителей".

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Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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