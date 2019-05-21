На проект "Чистая вода" в Чечне направят более 124 млн рублей в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Более 124 млн рублей планируют направить в 2019 году на строительство и ремонт систем водоснабжения шести населенных пунктов Надтеречного района Чечни в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода". Об этом ТАСС сообщил во вторник директор департамента жилищно-коммунального хозяйства регионального Минстроя Лом-Али Бериев.

"В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" в 2019 году будет проведена работа в Надтеречном муниципальном районе в селах Знаменское, Нижний Калаус, Комарово, Нагорное, Керла-Юрт и поселке Горагорский. Планируется заменить водопровод протяженностью 37,6 км, а также построить два резервуара объемом н1 000 м3 и 2000 м3. Предусмотренная сумма финансирования более 124 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

По его словам, реализация проекта позволит обеспечить качественным водоснабжением более 20 тыс. человек. "В этом районе проблема с водой стояла острая, ежедневно происходили аварии из-за ветхости водопроводных сетей. Реализация проекта позволит обеспечить жителей муниципалитета регулярным и качественным водоснабжением. Помимо замены изношенных сетей дополнительно будет устанавливаться оборудование по очистке и обезвреживанию воды", - добавил Бериев.

Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология". Проект предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на него планируется потратить свыше 4 трлн рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).