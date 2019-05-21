Шмакова переизбрали главой Федерации независимых профсоюзов России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Делегаты десятого съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) во вторник переизбрали председателем организации Михаила Шмакова на новый пятилетний срок. Об этом сообщается на сайте центральной профсоюзной газеты "Солидарность".

"За кандидатуру Шмакова отдали голоса 610 делегатов из 632 принявших участие в голосовании. Выборы проводились в форме открытого голосования", - говорится в сообщении.

ФНПР была основана в 1990 году. Шмаков возглавляет федерацию с 1993 года.

ФНПР объединяет 122 членские организации, в том числе 40 общероссийских профсоюзов, объединяющих 20,2 млн членов.