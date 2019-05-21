Ненецкий АО и "Вертолеты России" будут сотрудничать по поставке и обслуживанию вертолетов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа и АО "Вертолеты России" будут сотрудничать по поставке и обслуживанию вертолетов и развитию воздушного транспортного сообщения в регионе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации НАО, во вторник губернатор округа Александр Цыбульский и генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский подписали в Москве соглашение о сотрудничестве.

"Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и генеральный директор АО "Вертолеты России" Андрей Богинский заключили соглашение о сотрудничестве администрации НАО и акционерного общества. Речь идет о взаимодействии сторон в области поставок новой вертолетной техники российского производства. Это необходимо для решения вопросов организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом", - сказали в пресс-службе.

Стороны договорились об организации совместной работы по обслуживанию как вновь приобретаемых, так и уже эксплуатируемых вертолетов на льготных для региона условиях. Соглашение подписано на десять лет, за этот период округ планирует приобрести десяти новых вертолетов. "Мы рассчитываем в сотрудничестве с компанией оснастить региональный парк новыми вертолетами, которые сегодня необходимы как для осуществления регулярных пассажирских перевозок на межрегиональных линиях, так и для работы на промышленных объектах округа", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.