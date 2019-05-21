Госдума предлагает кабмину в кратчайшие сроки представить меры по развитию моногородов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству обратиться к правительству РФ с предложением в кратчайший срок представить паспорт нового проекта по развитию моногородов, предусматривающий меры по решению стратегических задач. Инициатором поручения стала зампред комитета по экономической политике Альфия Когогина.

В рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" госпрограммы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" предусмотрена квота не менее 10% субсидий на господдержку МСП в моногородах, говорится в тексте поручения. Между тем на основании решения Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 3 декабря 2018 года была досрочно завершена приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов".

"На протяжении полугода моногорода не знают о дальнейших параметрах государственной политики в отношении тех или иных монопрофильных муниципальных образований исходя из их реального социально-экономического положения и перспектив развития, а запущенные ранее долгосрочные инструменты поддержки нуждаются в донастройке", - говорится в поручении. В этой связи комитету поручено предложить правительству представить рекомендации по увеличению производительности труда, развитию МСП и привлечению инвестиций в моногородах.

Кроме того, правительству предлагается предусмотреть возможность дополнительных гарантий деятельности резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), упростить процедуру получения статуса резидента ТОСЭР для ИП, продлить режим пониженных ставок страховых взносов для резидентов ТОСЭР (по аналогии с режимом ТОСЭР на территории ДФО).

Функциональному заказчику проекта развития моногородов предлагается сохранить межведомственный характер программы, предусмотреть дифференциацию мер по обеспечению стабильного развития моногородов и введение моратория на пересмотр перечня моногородов, утвержденного распоряжением правительства в 2014 году, говорится в тексте документа.