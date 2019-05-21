Источник: "Мегафон", РФПИ, Alibaba и Mail.ru подали в ФАС ходатайство о создании СП

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Мегафон", Mail.ru Group, Alibaba и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подали ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России о создании совместного предприятия. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом сделки.

"Подали ходатайство", - сказал собеседник агентства.

В сентябре 2018 года Alibaba, Mail.ru Group, "Мегафон" и РФПИ объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и странах СНГ под названием AliExpress Russia. Alibaba Group внесет в СП текущий бизнес AliExpress в России и российскую часть площадки Tmall, а также будет в будущем инвестировать в СП.

В свою очередь, Mail.ru Group вложит в СП маркетплейс для продажи китайских товаров Pandao, денежные средства и дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group.

"Мегафон" продаст Alibaba Group свои 10% в Mail.ru Group, получив взамен долю в AliExpress Russia.

Ранее сообщалось, что закрыть сделку планируется в I квартале 2019 года. В результате владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.ru Group (15%) и РФПИ (13%). Таким образом, российские игроки суммарно получают 52% в СП.