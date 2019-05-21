РЖД сохранят объемы пассажирских перевозок на Дальнем Востоке

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) намерены сохранить объемы пассажирских перевозок на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"Железнодорожные перевозчики в дальнем и пригородном сообщении выполняют важную социальную функцию по обеспечению мобильности населения и транспортной доступности, что особенно актуально в регионах Дальнего Востока, где авиасообщение имеется только между крупными городами", - отметили в пресс-службе.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минфин предложил РЖД совместно с авиакомпаниями проработать вопрос оптимизации пассажирских перевозок по Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралям (Транссиб). Такая мера предлагается для того, чтобы частично заменить железнодорожные перевозки на авиационные. По данным Минфина, проект оптимизации поможет привлечь авиакомпаниям дополнительный пассажиропоток, а РЖД - увеличить объем грузовых перевозок на восток, утверждается в публикации.

По данным издания, такое предложение прозвучало в рамках рабочей группы по стабилизации цен на авиатопливо. Минфин также предложил авиакомпаниям сократить флот, чтобы повысить операционную рентабельность.

В феврале этого года вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак поручили создать рабочую группу по мерам дополнительной поддержки и стабилизации рынка авиаперевозок. В группу вошли представители Минтранса, ФАС, Минэкономразвития, Минфина, Минэнерго и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

В прошлом году авиакомпании заявили о резком росте стоимости авиакеросина, в связи с чем Минтранс предложил компенсировать им часть убытков. Так, в 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рублей, а с 2019 года - через увеличение объема возмещения по акцизам.