Депутаты Кубани остались недовольны сроками распределения средств на госпрограммы в крае

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Парламентарии Краснодарского края остались недовольны несвоевременным распределением средств муниципалитетам на реализацию госпрограмм в регионе. Об этом сообщил спикер краевого Законодательного собрания Юрий Бурлачко на совещании с отраслевыми министрами и руководителями краевых департаментов и ведомств.

По его словам, вовремя субсидии не распределялись департаментом строительства, Минобразования, Минкультуры, Минсельхозом, Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ТЭК и ЖКХ) и Министерством физической культуры и спорта.

"Одна задержка тянет за собой целую цепочку других, и в итоге работа буксует. При этом должен отметить, что позитивная динамика наблюдается. Однако она настолько неярко выражена, из-за чего создается иллюзия, что динамики как таковой нет", - сказал Бурлачко.

Выступая с содокладом, председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике парламента Николай Кравченко особо отметил недостаточную работу по реализации госпрограмм департамента строительства и министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. По его словам, из-за допущенных нарушений есть риск несоблюдения сроков завершения строительства в крае школ, детских садов и объектов инфраструктуры.

"По итогам первого квартала текущего года снова повторяется ситуация прошлого года. Уже май заканчивается, а муниципалитетам не доведено более 700 млн рублей. А это строительство школ, детских садов, социального жилья, обеспечение земельных участков для многодетных семей инженерной инфраструктурой", - уточнил Кравченко.

В конце 2018 года парламентарии Кубани также отмечали низкий тем работы руководителей региональных департаментов по исполнению госпрограмм в регионе. Опасения у депутатов вызвала работа ведомств по программам "Комплексное развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры", "Обеспечение безопасности населения" и "Профилактика терроризма в Краснодарском крае".