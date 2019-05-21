ЦБ реабилитировал 136 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк России за время действия закона о деловой репутации - с 28 января 2018 года по 13 мая 2019 года - удовлетворил обращения от 136 банкиров и лиц, связанных с деятельностью некредитных финансовых организаций, об исключении из черного списка. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая в Госдуме.

"Мы получили 359 обращений в рамках тех видов деятельности, где такое обращение предусмотрено законом, с ходатайством об исключении [из черного списка]. Они все рассматривались. 147 ходатайств мы отклонили в силу несогласия с документами, 136 - удовлетворили. Остальные либо рассматриваются, либо были поданы ошибочно в связи с отсутствием человека в самой базе", - сказал Швецов.

Снижение активности по включению в список лиц с ненадлежащей репутацией ЦБ пока не констатирует, добавил он.

По информации ЦБ, на 1 апреля 2019 года в базу данных были внесены сведения о 5830 лицах, связанных с деятельностью кредитных организаций, и о 1485 лицах, связанных с деятельностью некредитных финансовых организаций.

После вступления в силу закона о деловой репутации акционеров, лиц, входящих в состав органов управления и иных должностных лиц финансовых организаций, в ЦБ создана комиссия по рассмотрению обращений об исключении из черного списка. Деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации.