СМИ: Трамп обжаловал решение суда о предоставлении налоговых деклараций в Конгресс

ТАСС, 21 мая. Президент США Дональд Трамп обжаловал решение федерального судьи, заблокировавшего его требование запретить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса получить его налоговые декларации за последние 10 лет с помощью повестки. Об этом во вторник сообщил портал Axios.

По его данным, юристы главы государства подали апелляцию в Окружной апелляционный суд округа Колумбия.

Ранее Трамп отмечал, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам президента, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Во время предвыборной кампании 2016 года республиканец заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Тогда Трамп также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.