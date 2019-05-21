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Северный Кавказ

Ингушетия лидирует по уровню роста промышленности среди регионов СКФО в 2019 год

По словам министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботерева, темпы строительства за январь-март выросли на 45%

МАГАС, 21 мая. /ТАСС/. Самый высокий показатель роста промышленности в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с января по март 2019 года зафиксирован в Ингушетии. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании по социально-экономическому развитию республики за первый квартал 2019 года в Магасе.

"Основные экономические показатели подтверждают, что по ряду направлений в Ингушетии проведена серьезная работа. Рост промышленности за январь-март 2019 года составил 2,7%, что выше, чем в среднем по России и даже СКФО в целом. Впрочем, как и в 2018 и 2017 годах", - сказал Чеботарев.

Также, по его словам, темпы строительства за январь-март выросли на 45%. В республике четвертый год подряд обходит средние показатели по России и СКФО.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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