Fitch повысило рейтинг "Т2 РТК Холдинга" до BB с B+

ТАСС, 21 мая. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг "Т2 РТК Холдинга", которому принадлежит бренд Теле2, до BB с B+. Прогноз по рейтингу - "позитивный", говорится в сообщении агентства.

Как отметили в Fitch, изменение рейтинга связано со снижением долга оператора.

"Т2 РТК холдинг" - российский оператор связи, работающий под брендом Теле2 (Tele2). Сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% акций Теле2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, у Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%.