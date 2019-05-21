"Почта банк" установил 53 тыс. POS-терминалов в почтовых отделениях России

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. "Почта банк" установил 53 тыс. POS-терминалов более чем в 37 тыс. почтовых отделений России, рассказал журналистам первый заместитель президента - председателя правления "Почта банка" Георгий Горшков.

"Только за прошлый год у "Почта банка" в Иркутской области доля безналичных расчетов выросла на 97%, то есть по сути в два раза. Это произошло в первую очередь за счет установки POS-терминалов в почтовых отделениях. С их помощью можно снять наличные, пополнить счет, оплатить почтовые услуги. Это превращает терминалы в своеобразные "мини-банкоматы". На данный момент мы уже установили 53 тыс. терминалов более чем в 37 тыс. почтовых отделений по всей стране", - сказал он на организованном банком в Иркутске круглом столе "Как перейти на безналичные платежи в глубинке?"

Горшков также добавил, что установка POS-терминалов и развитие безналичного оборота способствуют развитию экономики, увеличению количества рабочих мест и собираемости налогов. Ссылаясь на исследования платежных систем и мировых банков, он также отметил, что "рост безналичных платежей на 10% добавляет экономике порядка 0,5% ВВП".