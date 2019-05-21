Reuters: Turkish Airlines потребует от Boeing компенсации за простой лайнеров 737 MAX

ТАСС, 21 мая. Авиаперевозчик Turkish Airlines намерен потребовать от корпорации Boeing компенсацию экономических убытков в связи с приостановкой эксплуатации лайнеров 737 MAX и задержкой поставки заказанных ранее самолетов этой модели. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, глава компании Илькер Айджи встретится с руководством Boeing в пятницу. Илькер Айджи подчеркнул, что надеется, что вопрос о компенсации будет решен к концу лета. Воздушный парк авиаперевозчика насчитывает 12 лайнеров 737 MAX, указывает Reuters.

Авиакомпания прекратила осуществление рейсов с использованием самолетов Boeing 737 MAX 8 с 13 марта 2019 года после крушения самолета этой модели в Эфиопии, при котором погибли 157 человек. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.