Более 30 млрд руб. планируется вложить в 10 инвестпроектов в Калужской области

КАЛУГА, 21 мая. /ТАСС/. Инвесторы намерены открыть 10 производств в Калужской области до конца 2019 года, сообщила во вторник журналистам заместитель гендиректора по связям с инвесторами - начальник отдела маркетинга и работы с инвесторами Агентства регионального развития Калужской области Анна Трофимова.

"Порядка 10 компаний должны запустить производства [на территории индустриальных площадок в Калужской области] до конца года. Совершенно различного плана", - сказала Трофимова на встрече, организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ).

В пресс-службе агентства ТАСС уточнили, что объем инвестиций планируемых к открытию предприятий составляет около 30 млрд рублей.

По словам Трофимовой, в частности, будет запущено бумажное производство в индустриальном парке "Ворсино". "В особой экономической зоне у нас также запускаются компании по производству строительных материалов, охладительных систем. В индустриальном парке "Калуга-Юг" - швейное производство компании Bosco", - добавила она.

По данным региональных властей, на территории Калужской области реализуется более 200 инвестпроектов из 30 стран мира. Разместить свои производства инвесторам предлагается на территории особой экономической зоны "Калуга", представленной двумя площадками (в Людвиновском и Боровском районах), 12 индустриальных парков и территории опережающего развития (ТОР) в моногороде Сосенский. Сформировано 10 отраслевых кластеров, в частности фармацевтический, агропромышленный, автомобильный, транспортно-логистический.

Объем инвестиций в основной капитал Калужской области по итогам 2018 года составил 86 млрд рублей. В эксплуатацию ввели девять производств, началась реализация еще 14 инвестиционных проектов. Валовой региональный продукт за 2018 год вырос на 3% и составил 435 млрд рублей.