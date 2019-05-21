Мэр Куала-Лумпура выступит на Московском урбанистическом форуме

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 300 спикеров, в том числе мэр Куала-Лумпура Ахмад Дахлан, выступят на Московском урбанистическом форуме. Мероприятие пройдет в парке "Зарядье" с 4 по 7 июля, сообщили во вторник организаторы форума.

"Сессии деловой программы состоятся 4 и 5 июля. За два дня выступят более 300 спикеров, среди которых ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов и представители глобальных корпораций. Среди выступающих - мэр Куала-Лумпура Ахмад Дахлан, голландский архитектор и урбанист Рейнир де Грааф, участник топ-100 самых выдающихся новаторов в области городского развития по версии Future Cities Роберт Серверо, председатель Boston Consulting Group Ханс-Пол Бюркнер, президент японской компании Nikken Sekkei Тадао Камеи", - говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что помимо мэра Куала-Лумпура в форуме примут участие другие главы крупнейших мегаполисов, однако они еще проходят процедуру подтверждения участия, поэтому пока не называются.

Главной темой урбанистического форума станет улучшение качества жизни, обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городов через реализацию проектов. Всего в рамках деловой программы состоится более 70 мероприятий.

"В фокусе программы форума - качество жизни горожан, проекты Москвы и мегаполисов мира, которые меняют города к лучшему. Первый день форума посвящен жилью и городской среде, второй день - транспорту и стратегиям городского развития", - приводятся в сообщении слова генерального директора мероприятия Дениса Бойкова.

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В прошлом году в его деловой программе приняли участие 7 тыс. участников из 68 стран.