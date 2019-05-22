Компания GAC отложила выход на авторынок Северной Америки

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Китайская автомобилестроительная группа GAC (Guangzhou Automobile Group) приняла решение отложить запланированный на текущий год выход на авторынок Северной Америки из-за обострения в торговых отношениях между КНР и США. Об этом сообщил руководитель международных продаж GAC Цзэн Хэбинь.

"В настоящий момент отношения между США и Китаем ввиду торговой войны являются неопределенными, - приводит во вторник телеканал CNBC его слова. - Мы откладываем план выхода на рынок Северной Америки". Цзэнь Хэбин не уточнил, когда этот план может воплотиться в жизнь. "В плане сроков выхода на рынок мы будем вести обсуждения в зависимости от изменения обстоятельств", - сказал он.

Как напоминает CNBC, на американском рынке присутствует единственная китайская автомобилестроительная компания - Geely Group. Она работает в США под принадлежащей ей шведской маркой Volvo Cars.

С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины на китайские товары с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.