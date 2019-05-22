Суд в Кемерове обязал владельца "Зимней вишни" выплатить бывшему арендатору 5,5 млн рублей

Комбинат обязан выплатить деньги до 25 мая 2019 года. Размер выплат определен мировым соглашением сторон. Изначально истец - компания "Апельсин", торгующая одеждой, - требовал взыскать 11,64 млн рублей убытков. Поясняется, что эта сумма включала в себя стоимость уничтоженного пожаром торгового оборудования, товара и упущенную предпринимателями выгоду.

"Ответчик возмещает истцу убытки в согласованном сторонами размере 5500000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек", - говорится в определении суда.

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области обязал Кемеровский кондитерский комбинат, владевший сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня", выплатить бывшему арендатору 5,5 млн рублей. Это следует из решения суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Согласно картотеке, это первое дело о взыскании убытков в пользу предпринимателей после пожара в "Зимней вишне", по которому вынесено положительное решение. Ранее Арбитражный суд Кемеровской области рассматривал дела по искам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о расторжении договоров аренды на торговые помещения и связанных с этой процедурой возмещениях.

Ранее страховые компании "Согласие" и "РЕСО-Гарантия" подали иски к Кемеровскому кондитерскому комбинату на общую сумму более 65 млн рублей. Иски связаны с суброгацией (переходом к страховщику права требования) после выплат страховых возмещений арендаторам "Зимней вишни" за утраченные при пожаре и оборудование магазина.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела.