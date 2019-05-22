Минэнерго России ожидает поступления "чистой" нефти в Венгрию и Словакию в течение недели

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Поступление российской нефти, соответствующей технологическим стандартам качества, в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели. Переговоры о восстановлении транзита в сторону Польши продолжаются, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"В соответствии с дорожной картой, кондиционная нефть на данный момент продолжает движение в сторону границы Венгрии и Словакии. В течение недели ожидается ее поэтапное поступление на соответствующие узлы учета", - заявляют в министерстве.

При этом переговоры с польской стороной о возобновлении прокачки кондиционной нефти в направлении узла учета Адамова Застава продолжаются.

Дорожная карта по восстановлению прокачки чистой нефти по нефтепроводу "Дружба" европейским покупателям была выработана в Минске 26 апреля на совещании представителей российской, белорусской, украинской и польской сторон и уточнена 14 мая в Братиславе теми же участниками совместно с представителями венгерской и словацких сторон. На сегодняшний день восстановлена поставка нефти. соответствующей нормативным показателям содержания хлорорганических соединений, в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ.

В конце апреля российская нефть, поставляемая по нефтепроводу "Дружба" в Европу, оказалась загрязнена органическими хлоридами. Транзит был приостановлен. В настоящее время решается вопрос об освобождении трубопровода от загрязненного сырья.