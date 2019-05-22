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Кабмин внес в Госдуму проект о налоговых преференциях резидентам ТОР и порта Владивосток

Инициатива будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в развитие Дальнего Востока и экономики страны

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего уточнение порядка предоставления налоговых преференций резидентам ТОР и свободного порта Владивосток. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства России.

"В целях исключения случаев неоправданного лишения налогоплательщиков, имеющих статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), права на применение налоговых преференций по налогу на прибыль организаций в силу динамики макроэкономической конъюнктуры законопроектом предлагается исключить положительные курсовые разницы из расчета доли 90% доходов, полученных при исполнении соглашений о деятельности на территории ТОР или СПВ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что данная инициатива поспособствует расширению числа резидентов режимов ТОР и СПВ, а также привлечению дополнительных инвестиций в развитие Дальнего Востока и экономики страны.

Ранее сообщалось, что для резидентов СПВ и ТОР действуют одинаковые налоговые и административные льготы: сниженный на 10 лет до 7,6% общий размер страховых взносов, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.

Сейчас резиденты СПВ по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" уже инвестировали в экономику региона 57,4 млрд рублей, создав 6711 рабочих мест. Количество резидентов СПВ сейчас достигло 1129, общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет свыше 601 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 61,3 тысячи рабочих мест.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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