ЦБ выявил факт манипулирования акциями ОГК-2 и других компаний

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банк России выявил факты манипулирования на биржевых торгах в 2015-2017 годах обыкновенными акциями ОГК-2, группы "Разгуляй", "ЗПСН-Профнастил", ПАО "Ашинский метзавод", а также ПАО "Тучковский КСМ". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Сделки с ценными бумагами заключались на торгах биржи по брокерским счетам клиентов одного профессионального участника рынка ценных бумаг: Карабинцевой Надежды Алексеевны, Извекова Константина Витальевича, ООО "Япи Трэйд", Карабинцева Дмитрия Анатольевича и ряда связанных с ними физических лиц", - говорится в сообщении.

В частности, Банк России выявил совершенные по предварительному соглашению однотипные операции с акциями, в рамках которых сделками физических лиц оказывалось влияние на цены акций на торгах биржи и обеспечивались благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг Карабинцевой Н.А. и Извековым К.В., получавшими доход от операций.

В результате совершения 27 серий подобных операций Карабинцевой Н.А. и Извековым К.В. был получен доход в общем размере, превышающем 120 млн рублей. Физическим лицам в связи с использованием их активов в указанных операциях с высокой долей вероятности причинены убытки в сопоставимом размере.

В ЦБ также установили, что скоординированная подача поручений указанных лиц на совершение сделок в высокой степени обеспечивалась действиями Карабинцева Д.А., которому физические лица доверили пароли системы удаленного доступа к собственным брокерским счетам.

Кроме того, были установлены факты совершения Карабинцевым Д.А. сделок с обыкновенными акциями "ЧЗПСН-Профнастил" и ОГК-2 между собственным брокерским счетом и счетом подконтрольного ему "Япи Трейд". При этом такие сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов данными акциями.

ЦБ направил материалы проверки в правоохранительные органы.