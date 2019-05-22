Зарплату работников бюджетной сферы КЧР увеличат на 6% к концу 2019 года

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Карачаево-Черкесии (КЧР) повысит зарплату работников бюджетной сферы на 6% к концу 2019 года. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов, выступая с ежегодным посланием перед парламентариями.

"Данную тенденцию [по увеличению заработной платы] мы сохраним и в текущем году, увеличив заработную плату работников бюджетной сферы к концу 2019 года на 6%, - сказал Темрезов. - Одним из основных показателей качества жизни населения является среднемесячная начисленная заработная плата, рост которой составил в 2018 году 111,4%".

Он отметил, что рост связан с планомерным достижением показателей, определенных майским указом президента РФ.

В 2018 году на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом финансовой помощи из федерального центра было направлено более 600 млн рублей.