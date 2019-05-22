Карачаево-Черкесия направит 4,5 млрд рублей на реализацию 10 нацпроектов в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Паспорта 43 региональных проектов утверждены в Карачаево-Черкесии (КЧР) для реализации нацпроектов. Общий объем финансирования в 2019 году составит 4,5 млрд рублей, сообщил в среду глава республики Рашид Темрезов, выступая с посланием к депутатам регионального парламента.

"Благодаря слаженной работе правительства с федеральными органами власти, аппаратом полномочного представителя президента России в СКФО, только в 2019 году на реализацию нацпроектов будет направлено свыше 4,5 млрд рублей", - сказал Темрезов.

Средства на реализацию нацпроектов выделяют из республиканского и федерального бюджетов - более 300 млн руб. и 4,2 млрд руб. соответственно.

Темрезов уточнил, что КЧР участвует в нацпроектах "Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".

Паспорта 12 нацпроектов и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.