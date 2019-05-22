{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Объем валового регионального продукта КЧР вырастет в 1,5 раза к 2024 году

По мнению местных властей, ВРП республики должен достичь 240 тыс. рублей на душу населения

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены увеличить объем валового регионального продукта (ВРП) в полтора раза - до 100 млрд рублей к 2024 году. Об этом сообщил в среду глава республики Рашид Темрезов, выступая с посланием депутатам регионального парламента.

"В соответствии с заданными целями, обозначенными в послании президента России, нам предстоит увеличить валовой региональный продукт на душу населения еще в полтора раза", - сказал он.

ВРП Карачаево-Черкесии должен достичь 240 тыс. рублей на душу населения, а общий объем регионального продукта превысит 100 млрд рублей к 2024 году.

По данным правительства, объем валового регионального продукта на сегодняшний день составляет 74,6 млрд рублей. Наибольший объем в структуре ВРП региона составляют промышленный комплекс, сельское хозяйство и производство питьевой и минеральной воды.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
ФАС подтвердила получение ходатайства по СП от "Мегафона", Mail.ru, Alibaba и РФПИ
Читать полностью