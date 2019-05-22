Объем валового регионального продукта КЧР вырастет в 1,5 раза к 2024 году

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены увеличить объем валового регионального продукта (ВРП) в полтора раза - до 100 млрд рублей к 2024 году. Об этом сообщил в среду глава республики Рашид Темрезов, выступая с посланием депутатам регионального парламента.

"В соответствии с заданными целями, обозначенными в послании президента России, нам предстоит увеличить валовой региональный продукт на душу населения еще в полтора раза", - сказал он.

ВРП Карачаево-Черкесии должен достичь 240 тыс. рублей на душу населения, а общий объем регионального продукта превысит 100 млрд рублей к 2024 году.

По данным правительства, объем валового регионального продукта на сегодняшний день составляет 74,6 млрд рублей. Наибольший объем в структуре ВРП региона составляют промышленный комплекс, сельское хозяйство и производство питьевой и минеральной воды.