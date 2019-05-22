Совфед одобрил закон, уточняющий основания для отзыва лицензии у банков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором Банк России обязан отозвать у банка лицензию (сейчас такая сумма привязана к МРОТ). Документ также регламентирует порядок передачи в казну РФ акций АКБ "Связь-Банк".

"Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, если размер требования кредиторов в совокупности по денежным обязательствам и (или) по обязанности исполнения по уплате обязательных платежей составляет не менее 100 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке.

Действующей редакцией закона "О банках и банковской деятельности" установлено, что в случае неудовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. При этом размер таких требований в совокупности должен составлять не менее тысячекратного минимального размера оплаты труда (МРОТ). В то же время уже принят и действует закон, согласно которому применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается, МРОТ не должен применяться для исчисления налогов, сборов, штрафов и других платежей.

Принятыми ко второму чтению поправками правительство РФ наделено правом принять в 2019 году в казну РФ передаваемые безвозмездно государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ принадлежащие ей акции АКБ "Связь-Банк", а также определять своим решением количество, вид, номинальную стоимость, а также стоимость соответствующих акций при их безвозмездной передаче в казну РФ.