СФ одобрил закон о праве Счетной палаты проверять хозтоварищества с участием госкомпаний

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который расширяет полномочия Счетной палаты РФ и дает ей право проверять хозяйственные товарищества с участием госкомпаний.

"Вносятся изменения, предусматривающие осуществление Счетной палатой РФ внешнего государственного аудита (контроля) в отношении хозяйственных товариществ и обществ с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах", - указано в пояснительной записке к документу.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, данные изменения позволят в полной мере оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов.

Также главному контрольно-ревизионному ведомству предлагается разрешить вести проверки юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, производителей товаров и услуг в части использования ими субсидий из федерального бюджета.