Сеть автостанций для доставки природного газа будет создана в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии реализуют в 2019 году проект по созданию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций по доставке природного газа, заявил глава региона Рашид Темрезов, выступая с ежегодным посланием перед парламентариями.

"На территории республики будет создана сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), заправок и топливных систем, использующих, природный газ в качестве моторного топлива, в связи с чем необходимо провести соответствующую работу по переоборудованию транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива", - сообщил Темрезов.

Он добавил, что развитие рынка газомоторного топлива является одной из приоритетных задач, к реализации которой правительство приступило в этом году. "Это позволит снизить негативное воздействие на экологическую обстановку, повысить надежность энергетического обеспечения транспортного комплекса", - отметил глава региона.

В 2019 году на территории Карачаево-Черкесии планируется завершить строительство пяти газопроводов в Зеленчукском, Малокарачаевском и Урупском районах. После ввода объектов возможность использовать природный газ получат жители около 1 тыс. домов. Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет более 82%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.