Высокий суд Англии обязал бенефициара Внешпромбанка Беджамова раскрыть сведения о расходах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес приказ, обязывающий бенефициара ООО "Внешпромбанк" Георгия Беджамова раскрыть сведения о своих расходах, имуществе и источниках финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий обанкротившегося в 2016 году Внешпромбанка).

"17 мая 2019 г. Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес судебный приказ, обязывающий ответчика Беджамова Г. И. раскрыть определенные сведения о своих расходах, имуществе и источниках финансирования. Судебные разбирательства по данному вопросу продолжаются", - говорится в сообщении.

В свою очередь представитель партнера Агентства по страхованию вкладов (АСВ) компании А1, которая оказывает АСВ содействие в поиске и возврате российских активов за рубежом, отметил, что судебный приказ обязывает Беджамова раскрыть, за счет каких средств он арендует жилье, на какие деньги он жил с 1 июня 2018 года, какими банковским картами и счетами он пользовался. В А1 пояснили, что требование суда связано с обязанностью Беджамова раскрыть полную информацию об активах и источниках получаемого финансирования.

"Беджамов занимает позицию, согласно которой он живет на средства, полученные от друзей. Если он не предоставит ВПБ истребованную судом информацию, то ему может грозить тюремный срок за неуважение английского суда. Также за такое нераскрытие он может быть ограничен судом в праве на судебную защиту", - сказал представитель А1.

Он добавил, что компания намерена добиваться полной прозрачности в отношении того, как Беджамов тратит деньги и откуда он их берет. "Представляется, что Беджамов идет на всевозможные ухищрения, чтобы не отвечать на вопросы о происхождении имеющихся у него средств, и уже не в первый раз просит у суда отсрочку на ответ, но мы уверены, что в ближайшее время вся информация будет раскрыта", - предположил он.

Исковое заявление было подано Внешпромбанком в суд 13 декабря 2018 года, о взыскании с Беджамова убытков в размере 116,6 млрд рублей. Приказ запрещает Беджамову отчуждать, распоряжаться или уменьшать стоимость активов, которыми он владеет, на сумму до 1,34 млрд (примерно 109,7 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 22 мая - прим. ТАСС) в Великобритании или в любой иной стране. ЦБ РФ отозвал лицензию у Внешпромбанка 21 января 2016 года. Позже выяснилось, что "дыра" в его капитале составляла 210,1 млрд рублей.