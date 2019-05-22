ЦБ скорректировал прогноз профицита ликвидности на конец 2019 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Центробанк скорректировал прогноз профицита ликвидности на конец 2019 года до 3-3,3 трлн рублей. Об этом говорится в отчете Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Ранее регулятор прогнозировал более широкий диапазон структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец 2019 года в 2,8-3,3 трлн рублей.

"Интервал прогноза структурного профицита ликвидности на конец 2019 года с учетом накопленных с начала года фактических данных об изменении остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России и прочих операций сужен до 3,0-3,3 трлн рублей", - говорится в отчете регулятора.