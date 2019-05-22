Путин: репатриация капитала в РФ говорит о росте доверия к экономике страны

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Возвращение капитала в РФ является признаком роста доверия к экономике России. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

"Что касается капиталов, которые утекают <...> Они действительно утекали и сейчас утекают, но они и притекают, и все больше и больше, все в большем объеме", - отметил он, комментируя выступление главы ФНПР Михаила Шмакова. "Наиболее крупные инвестиции в Россию приходят из таких стран, как Кипр и Нидерланды. Это просто репатриация капиталов. Это говорит о том, что доверие к экономике есть, и оно возрастает", - сказал президент.

В то же время Путин указал на то, что "доверие к защите интересов, в том числе предпринимателей пока еще не на очень высоком уровне". "Поэтому [бизнесмены] предпочитают часто уходить в другую юрисдикцию", - пояснил он.

Как напомнил Путин, он ранее предупреждал российских предпринимателей о том, что им не стоит рассчитывать на безопасность своих вкладов за рубежом, "потому что может наступить время, когда им несладко придется". "Вот оно практически и наступило", - считает президент.