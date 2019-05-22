Россия и Вьетнам подписали меморандум о строительстве Центра ядерной науки во Вьетнаме

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Чу Нгок Ань в среду подписали меморандум о реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Документ был подписан по итогам проведения переговоров председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Соглашение с Вьетнамом о сотрудничестве по сооружению Центра ядерной науки и технологий на территории страны было подписано 21 ноября 2011 года. Документ предусматривал оснащение Центра исследовательским ядерным реактором, научно-исследовательскими лабораториями, оборудованием и необходимой инфраструктурой. Меморандум о взаимопонимании по плану реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама, фиксирующий дальнейшие шаги по реализации проекта, был подписан 29 июня 2017 году.

19 ноября 2018 года вьетнамская сторона уведомила об одобрении проведенного предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО) Центра ядерной науки и технологий. В настоящее время идут российско-вьетнамские консультации по дальнейшим шагам по проекту, обсуждается контрактная схема его реализации. В соответствии с межправительственным соглашение предполагается выделение вьетнамской стороне государственного кредита РФ на сооружение Центра ядерной науки и технологий.