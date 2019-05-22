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Минэнерго отмечает дефицит тяжелой нефти из-за санкций против Венесуэлы и Ирана

Глава ведомства Александр Новак сообщил, что только во втором полугодии 2019 года будет понятно, на каком уровне стабилизируются добыча и экспорт Ирана

ТАСС, 22 мая. Министерство энергетики России отмечает нехватку объемов тяжелой нефти на мировом рынке из-за санкций США против Венесуэлы и Ирана, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью газете Аsharq al awsat.

"Санкции и другие геополитические факторы уже привели к тому, что нефтеперерабатывающий сектор испытывает нехватку тяжелой нефти, ранее импортируемой из Венесуэлы и отчасти Ирана, особенно эта проблема актуальна для США. Трудно сказать, за чей счет будут восстановлены поставки тяжелых сортов нефти, но их дефицит подтверждают положительные премии Urals и растущие дисконты WTI к Brent", - заметил он.

По его словам, только во втором полугодии 2019 года будет понятно, на каком уровне стабилизируются добыча и экспорт Ирана. На его взгляд, неясной остается ситуация с добычей в Венесуэле.

Тем не менее Новак подчеркнул, что считает спокойной текущую ситуацию на рынке, так как наблюдается невысокая волатильность и более-менее приемлемые цены, которые устраивают и экспортеров, и потребителей.

"Мы считаем, что благодаря сделке [ОПЕК+] в первую очередь достигнута такая стабильность", - добавил Новак.

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Новак, Александр ВалентиновичСШАИранВенесуэлаРоссия
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