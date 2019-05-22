Вьетнам рассчитывает, что РФ будет вносить вклад в обеспечение мира и стабильности в АТР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вьетнам рассчитывает, что РФ будет вносить вклад в обеспечение мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

"Мы договорились активизировать наши усилия по сохранению мира и стабильности, безопасности и свободы судоходства и навигации. Мы выступаем за мирное урегулирование всех споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Восточном и Южно-Китайском море, - сказал премьер Вьетнама. - Вьетнам высоко ценит роль России и надеется, что и Россия будет и впредь вносить заметный вклад в поддержание мира и безопасности и стабильности в регионе и в мире".

Комментируя результаты переговоров, премьер Вьетнама заявил, что по настоящему рад видеть позитивные изменения, происходящие во всех сферах экономической и социальной жизни РФ. "Мы также очень высоко ценим решимость и усилия российского руководства и народа, направленные на дальнейшее развитие и превращение России в ведущую, процветающую державу мира, несмотря ни на какие трудности и вызовы", - сказал он, подчеркнув при этом, что углубление и совершенствование всеобъемлющего стратегического партнерства РФ является абсолютным приоритетом для вьетнамских властей.

Нгуен Суан Фук оценил прошедшие переговоры как "весьма успешные", которые помогли добиться практических и конкретных результатов. По его словам, были достигнуты договоренности о конкретных мерах для продолжения такого сотрудничества. Он также добавил, что высоко ценит доверительные отношения и диалог, которые ведут лидеры двух государств и сообщил о достижении договоренности продолжать такие контакты на разных, в том числе на высшем уровнях.

Нгуен Суан Фук подтвердил готовность оказывать содействие в области экономики, инвестиций и торговли. "Мы также договорились о продолжении координации действий на международной арене, особенно в рамках таких организаций, как ООН, АСЕМ и АТЭС", - заявил премьер Вьетнама.

Визави Медведева указал на необходимость максимально использовать все выгоды, которые приносит соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС. По его словам, это поможет осуществить прорыв в многостороннем и двустороннем сотрудничестве.

По словам главы вьетнамского правительства, его страна приветствует участие российских компаний в проектах строительства городской транспортной инфраструктуры, а также железных дорог во Вьетнаме. По его мнению, это одно из самых перспективных направлений взаимодействия.