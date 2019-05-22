Головная структура Тинькофф банка увеличила долю в CloudPayments до 90%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. TCS Group Holding (владеет 100% акций Тинькофф банка) приобрела 35% в сервисе интернет-эквайринга CloudPayments, увеличив тем самым свою долю в компании до 90%, говорится в сообщении группы.

"Группа "Тинькофф" объявляет о приобретении 35% в сервисе интернет-эквайринга CloudPayments", - говорится в сообщении.

Ранее в октябре 2017 года группа приобрела 55% в CloudPayments. Теперь после закрытия сделки суммарная доля группы составит 90%. Основателям компании по-прежнему принадлежат 10% в CloudPayments.

Отмечается, что CloudPayments продолжит работать под собственным брендом. Сделка не предполагает каких-либо значимых кадровых или операционных изменений в работе компании.

"С момента заключения первой сделки о выкупе 55% в CloudPayments в октябре 2017 года компания оправдала ожидания и продемонстрировала стабильное развитие, продолжая опережать по темпам роста рынок и занимать лидирующие позиции. Нынешняя сделка - закономерное и запланированное продолжение нашего сотрудничества", - приводит пресс-служба слова председателя правления Тинькофф банка Оливера Хьюза.