Акимов заявил, что Россия обсуждает с Вьетнамом вопрос поставок вагонов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия и Вьетнам обсуждают возможность поставок вагонов российского производства во Вьетнам и совместной реализации инфраструктурных проектов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов по итогам переговоров премьер-министров России Дмитрия Медведева и Вьетнама Нгуен Суан Фука.

По его словам, взаимное сотрудничество не может исчерпываться только топливно-энергетической сферой. "Поэтому мы движемся в сторону расширения цифровой, телекоммуникационной повестки. Сегодня были подписаны 5 документов на эту тему, расширяющие присутствие российских компаний на вьетнамском рынке. Пока это повестка поставок, но, вполне возможно, это будут и инвестиции в создание поддерживающих центров. Это АПК. Это, безусловно, сфера транспорта. И здесь мы обсуждаем проекты, связанные с инфраструктурой городского пассажирского транспорта, метрополитена, реконструкции ранее построенных инфраструктурных сооружений и поставкой подвижного состава - вагонов и тягового подвижного состава", - отметил Акимов.